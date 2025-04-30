 الرئيس عون: الجيش اللبناني يواصل عملية مصادرة الأسلحة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس عون: الجيش اللبناني يواصل عملية مصادرة الأسلحة

الرئيس اللبناني جوزيف عون
الرئيس اللبناني جوزيف عون
بيروت (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 30 أبريل 2025 - 11:10 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 أبريل 2025 - 11:10 ص

أكد الرئيس اللبناني جوزف عون مواصلة الجيش عملية مصادرة الأسلحة والذخائر وإزالة المظاهر المسلحة.

ووفق الوكالة الوطنية للاعلام اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون في حضور السفيرة الأمريكية ليزا جونسون، رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز، الذي قدّم له خلفه، الجنرال مايكل ليني، الرئيس الجديد للجنة.

و‏شدد الرئيس عون على "ضرورة تفعيل عمل لجنة المراقبة، ومواصلة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، والانسحاب من التلال الخمس التي تحتلّها، وإعادة الأسرى اللبنانيين".

وأكد أن "الجيش اللبناني يقوم بمهامه كاملة في الجنوب، ولا سيّما في منطقة جنوب الليطاني، حيث يواصل عملية مصادرة الأسلحة والذخائر، وإزالة المظاهر المسلحة".

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