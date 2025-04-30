 رئيس وزراء إسبانيا يجتمع بمسئولي شركات المرافق الرئيسية في البلاد - بوابة الشروق
الأربعاء 30 أبريل 2025 11:32 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

رئيس وزراء إسبانيا يجتمع بمسئولي شركات المرافق الرئيسية في البلاد

مدريد - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 30 أبريل 2025 - 11:22 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 أبريل 2025 - 11:22 ص

عقد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اجتماعا أمس الثلاثاء، مع المسئولين التنفيذيين بشركات المرافق الرئيسية في البلاد؛ لمناقشة واقعة انقطاع الكهرباء في أنحاء البلاد والخطط المستقبلية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن سانشيز قال في منشور عبر منصة "إكس"، بعد اللقاء: أجريت اجتماعا طارئا مع الشركات الخاصة المشغلة في قطاع الكهرباء.

وأضاف: "علينا أن نقوم بالتحسينات الضرورية لضمان الإمداد والميزة التنافسية لنظامنا".

ويذكر أن الظلام خيم على ملايين الأشخاص في إسبانيا والبرتغال أمس الأول الاثنين مع انقطاع التيار الكهربائي، وتعطلت شبكات الاتصالات، وتوقفت إشارات المرور عن العمل، وعلقت المصاعد.

كما أدى الانقطاع إلى تعطيل خدمات الأنفاق والقطارات في كلا البلدين، والتي استؤنفت أمس الثلاثاء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك