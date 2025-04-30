رئيس وزراء إسبانيا يجتمع بمسئولي شركات المرافق الرئيسية في البلاد

عقد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اجتماعا أمس الثلاثاء، مع المسئولين التنفيذيين بشركات المرافق الرئيسية في البلاد؛ لمناقشة واقعة انقطاع الكهرباء في أنحاء البلاد والخطط المستقبلية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن سانشيز قال في منشور عبر منصة "إكس"، بعد اللقاء: أجريت اجتماعا طارئا مع الشركات الخاصة المشغلة في قطاع الكهرباء.

وأضاف: "علينا أن نقوم بالتحسينات الضرورية لضمان الإمداد والميزة التنافسية لنظامنا".

ويذكر أن الظلام خيم على ملايين الأشخاص في إسبانيا والبرتغال أمس الأول الاثنين مع انقطاع التيار الكهربائي، وتعطلت شبكات الاتصالات، وتوقفت إشارات المرور عن العمل، وعلقت المصاعد.

كما أدى الانقطاع إلى تعطيل خدمات الأنفاق والقطارات في كلا البلدين، والتي استؤنفت أمس الثلاثاء.