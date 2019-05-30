وصول 75 مهاجرا إلى مالطا بعد تقطع السبل بهم قبالة الجزيرة

وصلت مجموعة مكونة من 75 مهاجرا إلى مالطا اليوم الخميس، بعد تقطع السبل بهم قبالة الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.

وقالت القوات المسلحة في مالطا إنها انتشلت المهاجرين مساء أمس الأربعاء، ثم تم نقلتهم بعد ذلك إلى مالطا. ولم تعرف حالتهم أو جنسياتهم بعد.

وأوضح الجيش أنه نفذ عمليات إنقاذ مشتركة "متعددة" مع خفر السواحل الإيطالي و"لتقديم الدعم" لقوات خفر السواحل الليبية. ونقل رجال الإنقاذ الإيطاليون مجموعة أخرى من المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوسا.

ويُعتقد أن مئات المهاجرين قد استفادوا من الطقس الجيد، للقيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر من ليبيا إلى أوروبا، على الرغم من وجود حملة على سفن الإنقاذ الإنسانية، والنهج المتشدد الذي تتبناه إيطاليا.

وأفادت منظمة "سي ووتش" الألمانية غير الحكومية، بأن السبل قد تقطعت بحوالي 90 شخصا آخرين في البحر، لأكثر من 35 ساعة، مع ورود تقارير تفيد بوفاة طفل يبلغ من العمر 5 أعوام.