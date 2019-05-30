ميركل تتسلم الدكتوراة الفخرية من جامعة هارفارد

منحت جامعة هارفارد الأمريكية العريقة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل درجة الدكتوراة الفخرية.

وقام لاري باكوف رئيس الجامعة العريقة بمنح ميركل -اليوم الخميس- تلك الدرجة خلال مراسم احتفالية في الجامعة القائمة بكامبريدج وهي ضاحية من ضواحي بوسطن.

وبررت الجامعة هذا التكريم بأن فترة حكم ميركل تميزت حتى الآن بالسياسة البراجماتية والحسم الذكي.

وجاء منح الدكتوراة الفخرية قبل خطاب سوف تلقيه ميركل -اليوم الخميس- أمام المتخرجين في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة.

وسوف تتحدث ميركل عن حياتها الخاصة، فقد نشأت في ألمانيا الشرقية كابنة لقس بروتستانتي ومدرِّسة لغة لاتينية وإنجليزية، واستمرت ميركل في دراسة الفيزياء وحصلت على درجة الدكتوراة في كيمياء الكم.

وسوف تلقي ميركل، المستشارة الألمانية منذ عام 2005 والتي أعيد انتخابها لثلاث فترات في المنصب، خطاب هارفارد رقم 368 للمتخرجين في حرم الجامعة الراقية في كامبريدج بولاية ماساتشوستس.

وقالت ميركل في مقابلة في وقت سابق من هذا الأسبوع مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية: "سوف أحاول أن أوضح للطلاب الدرس الذي استخلصه من حياتي الخاصة".

وفي إعلانه عن زيارة ميركل، وصف رئيس جامعة هارفارد، لاري باكو، المستشارة بأنها "واحدة من أكثر مسؤولي الدولة استحواذا على الإعجاب وتأثيرا على نطاق واسع في عصرنا هذا".

وأشار باكو إلى أن قيادة ميركل فعلت الكثير لتشكيل مسار ليس فقط ألمانيا، بل أوروبا والعالم الأكبر، قائلا: "إنها لا تزال تؤدي دورا محوريا في مواجهة عدد من أكبر التحديات في عصرنا".

ويعود مسار ميركل إلى السياسة إلى عام 1989 عندما تأثرت بالثورة السلمية التي أدت إلى سقوط جدار برلين.