قوات الإنقاذ المجرية تبحث عن 21 مفقودا بعد غرق سفينة سياحية

قالت سلطات بودابست، اليوم الخميس، إن قوات الإنقاذ المجرية تبحث عن 21 شخصا مازالوا في عداد المفقودين، عقب انقلاب سفينة سياحية تقل سائحين من كوريا الجنوبية في وقت متأخر من أمس الأربعاء.

وذكر المتحدث باسم الشرطة ادريان بال في مؤتمر صحفي في بودابست صباح اليوم إنه تم انتشال سبع جثث من نهر الدانوب، وجرى التعرف على هوية جثتين.

وكانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قد قالت في وقت سابق إن جميع الركاب الـ33 من مواطنيها ، وأن 19 شخصا مازالوا مفقودين.

ولم يعثر بعد على اثنين من طاقم عمل السفينة.

وقال المتحدث باسم إدارة مكافحة الحرائق زسولت جابور بالوتاي " عمليات البحث عن المفقودين مستمرة على طول مجرى الدانوب عبر المجر".

وكان رجال الإنقاذ قد قالوا في وقت سابق إنه جرى إنقاذ سبعة أشخاص من المياه، ولم يصابوا بأي إصابات قوية، ولكنهم كانوا يعانون من انخفاض درجة الحرارة.

أكد بال انقلاب السفينة هابلياني، التي كانت تقوم بجولة سياحية في بودابست، عقب اصطدامها بالسفينة فيكينج سيجن، الأكبر حجما.

وأضاف أنه يجرى التحقيق مع طاقم عمل السفينة فيكينج.

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