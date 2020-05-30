بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا تدين مقتل 30 مهاجرا جنوب مدينة غريان

دانت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا ورؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مقتل ثلاثين مهاجرًا تعرضوا للإتجار، معظمهم من مواطني بنجلاديش في بلدة "مزدة" جنوب مدينة غريان، ورحبوا في ذات الوقت بتعليمات السلطات الليبية بفتح تحقيق في "الجريمة المروعة" وتوقعوا تقديم الجناة إلى العدالة، حسبما نقلت بوابة الوسط الليبية.

وأكد بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، التزام البعثة وكذلك رؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد، بمواصلة دعم السلطات الليبية في تعزيز قدراتها بمجال سيادة القانون للسماح لها بمواجهة الشبكات الإجرامية مثل تلك المسؤولة عن هذه الجريمة.

كما قدم رؤساء البعثات تعازيهم لأسر الضحايا، متمنيين الشفاء العاجل للجرحى، وأكدوا زيادة مساعدتهم للمجتمعات الليبية المتضررة من الاتجار وتهريب المهاجرين، معربين عن قلقهم إزاء تزايد الخسائر في صفوف المدنيين في ليبيا خلال الأسابيع الماضية.

وأورد البيان "يستمر الصراع الدائر في إلحاق خسائر فادحة في صفوف الفئات الأكثر ضعفًا، وخاصة الليبيين النازحين داخليًا وكذلك المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء"، مؤكدًا حاجة ليبيا إلى "حل سياسي سلمي للصراع الدائر لإنهاء المعاناة والخسائر في الأرواح".

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، أول أمس الخميس، مقتل 30 مهاجرًا غير شرعي منهم 26 من بنجلاديش و4 أفارقة، وإصابة 11 آخرين في بلدة مزدة، خلال عملية "انتقامية".

وأكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، أمس الجمعة، أن "المجزرة البشعة" التي وقعت ببلدة مزدة جنوب مدينة غريان "عمل فردي جبان لا تقره شريعة أو قانون"، وشددت على أنه "لن يمر دون حساب وعقاب".