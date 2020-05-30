أحمد حلمي ناعيا حسن حسني: كان بمثابة الأخ والأستاذ والصديق والأب

نعى الفنان أحمد حلمي، الفنان الكوميدي حسن حسني، الذي تُوفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وقال «حلمي»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت، «الفنان العظيم حسن حسني كان بمثابة الأخ والأستاذ والصديق والأب، حقيقي في ناس بتروح للي خالقها وبيفارقونا لكن سيرتهم بتفضل خالدة وعايشة معانا ومع أجيال تانية بعدنا».

وأضاف: «هتوحشنا يا عم حسن أوي، وفي الجنة ونعيمها يارب».

وتُوفي الفنان حسن حسني في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ89 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، أدت إلى دخوله إلى المستشفى ووفاته هناك.