



توفي الفنان الكبير حسن حسني عن عمر يناهز 88 عاما، بعد صراع مع المرض، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت.

وأصيب الفنان القدير بأزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله مسنشفى دار الفؤاد مساء أمس.

وبقي يتلقى العلاج في العناية المركزة حتى فارق الحياة.

الشروق أجرت حوارًا صحفيا مع الفنان الراحل، في بداية العام الجاري، وقد أفصح عن موقف لا ينساه في بداياته الفنية.

* كيف كانت الانطلاقة الحقيقية لحسن حسني؟

ــ بداياتى كانت منذ عام 1960، أو ما قبل ذلك، لا أتذكر بالتحديد، كنت عضوا فى المسرح العسكرى، وكنا نقدم عروضا على الجبهة، وبعد ذلك قدمت العديد من المسرحيات داخل القطاع الخاص، أتذكر بعضها «انهم يقتلون الحمير»، «حزمنى يا»، و«جوز ولوز» وغيرها من العروض، وسعيد لأن بداياتى كانت على خشبة المسرح لأنه كان المعلم الكبير.

* هل يوجد موقف لا تنساه فى بداياتك الفنية وخاصة المسرحية؟

ــ بالفعل كنت أقدم مسرحية فى باريس من إخراج العبقرى الكبير سمير العصفورى، وكانت من بطولتى أنا وسيدة المسرح العربى الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وكنت أجسد شخصية «شيخ البلد»، وشاهدت العرض الملكة فريدة، وبعد العرض طلبت التصوير معى، وأشادت بأدائى التمثيلى وكانت أسعد لحظات حياتى.