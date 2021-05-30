محافظ أسيوط: قافلة طبية لتطعيم العاملين بمطار أسيوط بلقاح كورونا

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الدفع بقافلة طبية اليوم الأحد، لتطعيم العاملين بمطار أسيوط الدولي باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارتي الطيران المدني والصحة، وحرصًا على سلامة العاملين بالمطارات؛ ما يسهم في توافق المطار مع أية اشتراطات صحية دولية وزيادة التنقل والرحلات الجوية التي يستقبلها المطار.



وأشاد محافظ أسيوط، بحهود الدولة والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لوقاية المسافرين أو العاملين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وإعداد فرق طبية متحركة مدربة، حرصا على استكمال تطعيم الفئات المستحقّة لأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد، مؤكدا الاستمرار في تقديم كافة الدعم لمنظومة الصحة والعاملين بها للحفاظ على سلامة الجميع.



وتم اليوم بالتنسيق بين مديرية الصحة ومطار أسيوط الدولي الدفع بقافلة طبية لتطعيم العاملين بالمطار بلقاح فيروس كورونا تحت الإشراف الكامل من إدارة المطار بقيادة اللواء الطيار أشرف عادل مدير مطار أسيوط الدولي، والدكتور أسامة حجازي، مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة، كرسالة طمأنة لكل المسافرين عبر المطار وحفاظًا على سلامة العاملين والمترددين على صالات السفر والوصول، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



وأكد المحافظ، أن معدلات التطعيم للقاح كورونا بالمحافظة في زيادة حيث نعمل وفق خطة محددة، داعيا المواطنين إلى الإسراع بالتسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصًا على صحتهم وسلامة المجتمع وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335، مؤكدا أن الدولة وفرت الكميات اللازمة من اللقاحات بأنواعها.



وناشد جموع المواطنين بضرورة الالتزام وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا معلنًا تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".