روسيا تدعم لوكاشينكو بقرض جديد تصل قيمته إلى 500 مليون دولار

تعتزم روسيا دعم بيلاروس بقرض قيمته 500 مليون دولار أمريكي خلال الأسابيع المقبلة.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم السبت أنه تم الاتفاق خلال اجتماع بين رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تقديم هذا القرض في نهاية حزيران / يونيو المقبل.

وأضاف بيسكوف أن هذه هي الدفعة الثانية من قرض تقرر يوم الأحد الماضي قبل الهبوط الاضطراري لطائرة ركاب في مينسك أدى إلى انتقادات شديدة على الصعيد الدولي.

وأوضح بيسكوف أن بوتين ولوكاشينكو ناقشا بشكل أساسي قضايا التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين في اجتماعهما بمنتجع سوتشي على البحر الأسود.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت ، قال بيسكوف إن روسيا سوف تنظر في سبل لتوسيع نطاق الخدمات الجوية مع بيلاروس لتعويض بعض المسارات التي تأثرت بالقيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على شركة الطيران الحكومية في مينسك.

ويعتبر وضع بيلاروس الاقتصادي ضعيفا كما أنها مدينة لموسكو بعدة مليارات.

وفي بداية الزيارة اشتكى رئيس بيلاروس أمس الجمعة من ضغوط الغرب على بلاده.

كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرضا عقوبات جديدة على بيلاروس بعد واقعة طائرة ريان إير، واتهم الكرملين بروكسل باتخاذ رد فعل انفعالى .

وكان لوكاشينكو سمح بهبوط طائرة ريان إير في مينسك يوم الأحد الماضي من أجل إلقاء القبض على أحد معارضيه، وهو المدون رومان بروتاسيويتش الذي ينتقد الحكومة في بيلاروس، وتم احتجازه منذ ذلك الوقت هو وصديقته الروسية صوفيا سابيجا.

وقال بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن مصير سابيجا "ليس أمرا" عديم الأهمية بالنسبة لروسيا.

في الوقت نفسه أكد بيسكوف أن الشابة البالغة من العمر 23 عاما مواطنة روسية لكن لديها تصريح إقامة في بيلاروس.