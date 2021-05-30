عرض مسرحية «أنا مش مسئول» على مسرح الهوسابير يومي 4 و 5 يونيو

أعلن فريق العرض المسرحي"أنا مش مسئول"عبر الصفحة الرسمية للمسرحية على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، استئناف المسرحية مره أخرى على مسرح الهوسابير بوسط البلد يومي 4 و 5 يونيو المقبل.

"أنا مش مسئول"عرض مسرحي متميز عرض في شهر مارس الماضي ثم عاد مره أخرى في عيد الفطر المبارك على مسرح الهوسابير، وحظى بردود أفعال واسعة وإشادة كبيرة على المستوى النقدي والجماهيري، ويشارك في العمل مجموعة من شباب المسرحية الشهيرة "1980 وأنت طالع" التي سلطت الضوء على مشكلات وأزمات جيل شباب الثمانينات حتى الجيل الحالي.

وتقدم المسرحية "توليفة" متنوعة بين الكوميديا والغناء والاستعراض، وتدور أحداثها حول محاربة الفن الهابط والإسفاف، ومسؤولية الفنان في التصدي لهذا النوع من الفن والحث على توجيه الجمهور إلى الفن الهادف.

العرض من تأليف محمد عز الدين، وإخراج محمد جبر، وإنتاج أروى قدورة، وتصميم ديكور حمدي عطية، وتصميم استعراضات أسامة مهنا، كلمات وألحان أميرة فوزي، مخرج منفذ فادي أيمن، وتوزيع موسيقى إبراهيم الطرابيشي