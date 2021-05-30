الخارجية الأمريكية: نقدر جهود مصر بوقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية

أعربت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية جيرالدين جريفيث، عن تقدير الولايات المتحدة الجهود المصرية ومبادرة مصر من أجل وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية.

كما أعربت جريفيث في تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد، عن تطلع بلادها إلى المزيد من التعاون مع الحكومة المصرية من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وحول الدعم الأمريكي للشعب الفلسطيني على المستوى المادي واللوجستي، قالت إن أمريكا ساهمت بـ360 مليار دولار للشعب الفلسطيني عبر الأونروا وغيرها من المنظمات، سوف تساعد في توفير الخدمات الصحية وتلبية الاحتياجات الملحة للشعب الفلسطيني، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة على المدى البعيد.

ووجهت الشكر إلى الحكومة المصرية، على الجهود المبذولة لمعالجة القضايا الإقليمية مثل الملف الليبي وسد النهضة، موضحة أن الولايات المتحدة تعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، كما تتفق أمريكا مع مصر في إمكانية تحقيق انفراجة على مستوى الملفات الأمنية مستقبلا.

وفيما يتعلق بملف سد النهضة الإثيوبي، قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن ستعمل على تقريب الرؤى حول سد النهضة الإثيوبي، معربة في الوقت ذاته عن تفاؤلها بتحقيق انفراجة في ذلك.

وأشارت إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص قام بإجراء مشاورات دبلوماسية مع مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل لحل أمثل لقضية سد النهضة.

وأكدت أن الولايات المتحدة تؤيد التوصل إلى تسوية دائمة توقع عليها الدول الثلاث حول سد النهضة، لافتة إلى أن بلادها ستتواصل في الشراكة الدبلوماسية مع الدول الثلاثة من أجل تحقيق أنسب حل لهذه الأزمة.