ماكرون يعلن مقتل صحفي فرنسي في أوكرانيا: كان هناك لإظهار الحقيقة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفاة الصحفي الفرنسي فريدريك لوكليرك إيمهوف في أوكرانيا.

وقا ماكرون في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، اليوم الاثنين: «الصحفي فريديريك لوكليرك-إيمهوف كان في أوكرانيا لإظهار حقيقة الحرب. أصيب بجروح قاتلة في حافلة للمساعدات الإنسانية مع مدنيين أجبروا على الفرار من القنابل الروسية».

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أنّ قواتها شنّت غارات جوية وهجمات بالمدفعية على عشرات الأهداف في شرق أوكرانيا، فيما تحاول وحداتها البرية تطويق مدينة سيفيرودونيتسك في منطقة دونباس.

وأضافت في بيان أوردته وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية الروسية قصفت في شرق أوكرانيا أربعة مراكز للقيادة ونقطة اتصالات ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات، و87 منطقة لتجمع القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى سبعة مستودعات للذخيرة.

وأوضحت الدفاع أنّ المدفعية الروسية أصابت 73 نقطة قيادة، و578 منطقة تجمعت فيها القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، فضلاً عن 37 وحدة مدفعية.

وذكرت روسيا أنها أسقطت ثلاث طائرات أوكرانية من طراز سوخوي-25.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن صواريخ طويلة المدى أطلقت من البحر أصابت أسلحة أوكرانية في محطة سكة حديد مالين في غرب أوكرانيا أثناء نقلها إلى الشرق.

وذكر مراسل للتلفزيون الروسي الرسمي، أن القوات الموالية لروسيا وصلت بالفعل إلى ضواحي سيفيرودونيتسك.