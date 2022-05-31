 أردوغان: أبذل قصارى جهدي لمواصلة المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا - بوابة الشروق
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أردوغان: أبذل قصارى جهدي لمواصلة المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا

د ب أ
نشر في: الإثنين 30 مايو 2022 - 11:43 م | آخر تحديث: الإثنين 30 مايو 2022 - 11:43 م
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، آخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي اليوم الاثنين، بين الرئيس التركي ونظيره الأوكراني، بحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح أردوغان لنظيره الأوكراني أنه يبذل قصارى جهوده لمواصلة المفاوضات بين كييف وموسكو، مؤكدا استعداده الدائم لتقديم الدعم المطلوب بما في ذلك الوساطة،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأكد أردوغان إيلاءه أهمية خاصة لمشروع الممر الآمن الرامي لتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية عبر البحر.

وأول أمس السبت، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد بلاده للبحث عن طرق لتصدير الحبوب الأوكرانية بما في ذلك نقلها من موانئ البحر الأسود.

وأشار الرئيس التركي إلى أنه ينظر بإيجابية إلى المشاركة واستضافة مركز المراقبة المزمع إنشاؤه بمشاركة روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في إسطنبول.

كانت تركيا قد استضافت محادثات بين أوكرانيا وروسيا على مستوى الوفود ووزيري الخارجية ، غير أنها لم تسفر عن أي نتائج إيجابية لتسوية الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي.

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