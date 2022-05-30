 العثور على حطام طائرة ركاب مفقودة في نيبال - بوابة الشروق
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العثور على حطام طائرة ركاب مفقودة في نيبال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 30 مايو 2022 - 8:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 مايو 2022 - 8:39 ص

قال نارايان سيلوال المتحدث باسم الجيش النيبالي اليوم الاثنين إن فرق البحث تمكنت من العثور على حطام طائرة ركاب مفقودة، دون تقديم تفاصيل حول مصير 22 شخصا كانوا على متنها.
ونقلت قناة ( فرانس 24 ) الإخبارية عن المتحدث قوله إن فريق البحث حدد موقع حطام الطائرة وقام بإرسال صور، وتتجه فرق إضافية إلى الموقع حتى نتمكن من الحصول على تفاصيل.
كانت الطائرة التابعة لشركة (تارا إيرلاينز) في رحلة مدتها 15 دقيقة من منتجع "بوخارا" السياحي إلى بلدة "جومسوم" الجبلية عندما فقدت الاتصال ببرج المطار بعد وقت قصير من إقلاعها وعلى متنها 22 شخصا من بينهم 4 هنود وألمانيان.


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