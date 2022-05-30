 لجنة العفو الرئاسي: إصدار قائمة غدا وأخرى يوم الخميس.. مدركون لحجم معاناة الأهالي - بوابة الشروق
الإثنين 30 مايو 2022 12:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟

النتـائـج تصويت

لجنة العفو الرئاسي: إصدار قائمة غدا وأخرى يوم الخميس.. مدركون لحجم معاناة الأهالي

أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 30 مايو 2022 - 12:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 مايو 2022 - 12:45 ص

قال طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه تم إخلاء سبيل الصحفي خالد غنيم والناشط سامح سعودي وخلود سعيد وعدد آخر، منوهًا بأنه سيتم إصدار قائمة غدًا، وأخرى يوم الخميس المقبل.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء اليوم الأحد، أن هناك حالة من القلق عند أهالي المحبوسين والمؤيدين للنظام، متوجهًا إلى الأهالي: «تأكدوا جميعا أننا مدركون لحجم المعاناة الذي أنتم عليه، لكن الأمر يحتاج إجراءات وخطوات كثيرة وفحص لكل اسم حتى لا تحدث مصائب فيما بعد».

وتوجه برسالة إلى المتخوفين من إخراج الإرهابيين ضمن المحبوسين الذين يتم العفو عنهم، قائلا: «تتقطع إيدينا قبل ما تكتب أو تذكي طلب للإفراج أو العفو عن شخص حمل السلاح ضد هذا البلد، أو مارس عنفا أو حرض عليه أيا كان هو مين أو درجة شهرته وصلته بأي حد في البلد.. ونحن كلجنة لن نساهم في هذا»، بحسب تعبيره.

وأكد أنه من المستحيل إدراج الممارسين والمحرضين على العنف ضمن قائمة العفو الرئاسي، مضيفًا أن التحريض على الفوضى كلمة مطاطة، لذا لا يمكن اعتبار من قاموا بهذا ضمن الذين مارسوا العنف أو حملوا السلاح.

ولفت إلى أن هناك قائمة للعفو الرئاسي تم فحصها بالفعل، وعددها 1074 شخصا مرشح للزيادة، مواصلا: «تلقينا أسماء من سبع منظمات حقوقية مصرية، وعددهم حوالي 2100 اسم على ذمة قضايا رأي، ونرد على الجميع بأن كل من تم حبسه سواء احتياطيا أو الحكم عليه في قضية متعلقة بحق الرأي والتعبير بمفهومها الواسع، أمرهم معروض ويتم فحص حالاتهم، وجميعهم مرشحون للعفو لكن المسألة مسألة وقت وإجراءات».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك