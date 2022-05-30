رفع سعر الفائدة في كينيا لأول مرة منذ 7 سنوات

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فاجأ البنك المركزي الكيني الأسواق بزيادة سعر الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ سبع سنوات تقريبا بهدف كبح جماح التضخم، مع ارتفاع أسعار السلع.

وقال باتريك نجوروج محافظ البنك المركزي الكيني إن لجنة السياسة النقدية قررت زيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 7.5%.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن زيادة الفائدة هي الأولى منذ يوليو 2015، مضيفة أن أيا من المحللين الخمسة الذين استطلعت رأيهم لم يتوقع زيادة الفائدة.

وقال محافظ البنك المركزي إنه تم اتخاذ قرار زيادة الفائدة بسبب "تزايد مخاطر التضخم على خلفية ارتفاع أسعار السلع عالميا واضطراب سلاسل الإمداد".