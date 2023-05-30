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لقطات مصورة توثق هجوم المسيرات على العاصمة الروسية

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 11:31 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 11:31 ص

أظهرت لقطات مصورة، آثار القصف الذي تعرضت لها العاصمة الروسية موسكو، والذي وُجهت أصابع الاتهام فيه إلى أوكرانيا.

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، إن هجوماً بطائرات مسيرّة استهدف العاصمة الروسية الثلاثاء، أدى إلى أضرار طفيفة في مبان سكنية. وأضاف أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مسيرات أخرى لدى اقترابها من موسكو، وفق وكالة «رويترز».

وكانت خدمات الطوارئ في روسيا، ذكرت أن مسيرة اصطدمت بمبنيين سكنيين، الثلاثاء، في موسكو ما أدى إلى إصابة شخص، وفقاً لما نقلته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية. وأفادت الوكالة بأن السلطات أجلت بعض سكان مبنى في جنوب موسكو.

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