النقد الدولي: إزالة حواجز التجارة الحرة في أفريقيا ينتشل 50 مليون أفريقي من براثن الفقر

أكد صندوق النقد الدولي ضرورة مسارعة بلدان أفريقيا لإزالة كافة عوائق انسياب التجارة فيما بينها بحرية كاملة، واعتبر الصندوق في تقرير له أن تعزيز التجارة البينية للدول الأفريقية سينتشل مالا يقل عن 50 مليون أفريقى من براثن الفقر.

وأشار تقرير صندوق النقد - الذي حمل عنوان " التكامل التجاري الأفريقي .. سبيل لانطلاق قدرات القارة في مواجه عالم متغير" - إلى أن إزالة عوائق انسياب التجارة الحرة بين بلدان أفريقيا سيعزز حجم المنتجات المتداولة في أسواق الدول الأفريقية بنسبة لن تقل عن 53 في المائة وسيعزز نشاط التجارة الأفريقية مع العالم الخارجي بنسبة 15 في المائة على الأقل، وفضلا عن ذلك ستعزز التجارة الحرة بين بلدان أفريقيا من نصيب الإنسان الأفريقي من الناتج المحلي الكلي لبلده بنسبة 10 في المائة على الأقل وهو ما سينتشل ما بين 30 إلى 50 مليون أفريقي من دائرة الفقر نتيجة للوظائف الجديدة التي ستخلقها حالة التبادل التجاري الحر بين البلدان الأفريقية.

وشدد تقرير صندوق النقد الدولي على فائدة أخرى من إزالة حواجز التجارة البينية الأفريقية وهي توفير موارد مالية أكبر وحقيقية لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي للفقراء الأفارقة وبخاصة في الدول التي تمر بتحولات اقتصادية تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي الكلي فيها .