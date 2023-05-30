كوريا الجنوبية تحذر جارتها الشمالية من إطلاق قمر اصطناعي

حذرت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية من إطلاق مزمع لقمر اصطناعي.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية في سول، أمس الاثنين، أنه إذا حدث هذا الإطلاق، فإن كوريا الشمالية ستدفع الثمن وستواجه عواقب مؤلمة.

واتهمت الوزارة الجارة المعزولة على نطاق واسع بالتخطيط لإطلاق صاروخ غير قانوني، وقالت إن بيونج يانج يجب أن تسحب هذه الخطة على الفور.

وكانت كوريا الجنوبية ترد على معلومات من خفر السواحل الياباني، تفيد بأن كوريا الشمالية أبلغتها بإطلاق وشيك لقمر اصطناعي.

وقال خفر السواحل الياباني، إن كوريا الشمالية أبلغته بأن بيونج يانج تخطط لإطلاق قمر اصطناعي في الأيام القليلة المقبلة.

ونقل خفر السواحل عن كوريا الشمالية قولها إنها تخطط لإطلاق القمر الاصطناعي بين 31 مايو و11 يونيو.

ومع ذلك، تشتبه طوكيو في أن هذا سيشمل إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى.

وقال مكتب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على تويتر، إن دولا بينها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستحث كوريا الشمالية على عدم إطلاق صاروخ.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الشهر الماضي، إن بيونج يانج أكملت تطوير أول قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري، والذي يمكن إطلاقه في "الموعد المحدد". ولم تذكر الوكالة تاريخ الإطلاق المقرر.

وازدادت التوترات في شبه الجزيرة الكورية بشكل كبير منذ العام الماضي. وتختبر كوريا الشمالية بشكل متزايد صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، على الرغم من الحظر الذي فرضته قرارات الأمم المتحدة، ويخشى المراقبون من أن تكون أول تجربة نووية لبيونج يانج منذ سنوات وشيكة.