شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم الإثنين، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، حملة تموينية بناحية أبو حمص.

وأسفرت الحملة، عن تحرير 19 محضرًا على النحو التالي ضبط مخبز أنتج خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جرامًا للرغيف الواحد، وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير الخبز للمواطنين.

كما تم ضبط مخبزين جمعا 558 بطاقة على البطاقات واتخاذ اللازم قانونا، ومخبز قام بالتصرف في كمية من الدقيق قدرها 23 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، و9 مخابز أنتجوا خبزًا ناقص الوزن حتى 19 جرامًا للرغيف الواحد، ومخبزين أنتجا خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة.

فيما تم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف، وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

وكانت الحملة برئاسة ياسر المهندس، وبرفقة إسلام زين الدين، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارًا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.