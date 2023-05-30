كوريا الجنوبية تدين خطة بيونج يانج لإطلاق قمر اصطناعي وتحذر من العواقب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حذرت كوريا الجنوبية اليوم الإثنين، بشدة من خطة كوريا الشمالية لإطلاق قمر اصطناعي في الأسابيع المقبلة، وتعهدت بجعل بيونج يانج تدفع الثمن إذا مضت قدما في الإطلاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ليم سو-سوك في بيان: "نحذر بشدة من إعلان كوريا الشمالية عن الأعمال الاستفزازية التي تهدد السلام الإقليمي، ونحثها على السحب الفوري لخطة الإطلاق غير القانونية".

وحذر ليم من أن كوريا الشمالية ستدفع "الثمن المستحق" وستعاني من "العواقب الوخيمة" إذا مضت قدما في الإطلاق، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وكانت وسائل الإعلام اليابانية قد ذكت أن كوريا الشمالية أبلغت طوكيو بأنها ستطلق صاروخا فضائيا يحمل قمرا اصطناعيا في الفترة ما بين 31 مايو و11 يونيو.

وتحظر قرارات مجلس الأمن الدولي الإطلاق لأنه يستخدم تكنولوجيا الصاروخ الباليستي.

وعقدت كوريا الجنوبية اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الوطني في وقت سابق من اليوم.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت بيونج يانج عن تكملة الاستعدادات لتحميل أول قمر اصطناعي عسكري للتجسس على صاروخ، مما أثار تكهنات بأنها قد تطلقه في أقرب وقت من يونيو المقبل.

وذكرت كيودو أن كوريا الشمالية على ما يبدو تستعد لإطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى.

وقالت بيونج يانج إنها ستحدد منطقة الخطر البحري التي قد تسقط فيها الأجسام خلال هذه الفترة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في تغريدة عبر تويتر، إنه سيتعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى ذات صلة ويدعو إلى ضبط النفس.

وقال المكتب إنه سيجمع المعلومات ويحللها أثناء الاستعداد للطوارئ.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو للصحفيين: "إن مضى كوريا الشمالية قدما لإطلاق صاروخي باليستي تطلق عليه " قمر اصطناعي" يعد تصرفا استفزازيا خطيرا ضد الأمن الوطني لدولتنا".

وأضاف: "أي إطلاق يستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي".