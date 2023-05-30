موقع تقني: تطبيق تسجيل الشاشة على نظام أندرويد يتجسس على مستخدميه

كشف موقع "تك كرانش" التقني، عن قيام تطبيق تسجيل شاشة على نظام تشغيل أندرويد "Android"، بالتجسس على مستخدميه، عن طريق سرقة تسجيلات الميكروفون والمستندات الأخرى من هاتف المستخدم.

وأوضح الموقع التقني، اليوم الثلاثاء، أن التطبيق جمع عشرات الآلاف من التنزيلات على متجر تطبيقات "Google"، إلا أنه بدأ لاحقًا في التجسس على مستخدميه، بما في ذلك عن طريق سرقة تسجيلات الميكروفون والمستندات الأخرى من هاتف المستخدم.

وأظهرت الأبحاث أن تطبيق «iRecorder - Screen Recorder»، قدم الكود الضار كتحديث للتطبيق بعد عام تقريبًا من إدراجه لأول مرة في متجر جوجل Google Play، وسمح الرمز للتطبيق بتحميل دقيقة واحدة من الصوت المحيط خلسة من ميكروفون الجهاز كل 15 دقيقة، بالإضافة إلى تهريب المستندات وصفحات الويب وملفات الوسائط من هاتف المستخدم.

ولفت الموقع، إلى أن التطبيق لم يعد مدرجًا في "Google Play"، داعيا المستخدمين الذين قاموا بتثبيت التطبيق، بحذفه من أجهزهم، منبها إلى أنه بحلول الوقت الذي تم فيه سحب التطبيق الضار من متجر التطبيقات، كان قد حقق أكثر من 50000 تنزيل.