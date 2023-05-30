أحمد سعد من حفل زفاف أمير الأردن: جئت بالحب والمباركة من المصريين إلى ولي العهد

أشعل أحمد سعد عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن في أستاد عمان الدولي في مدينة الحسين الرياضية، حيث قام الجمهور الأردني باستقباله بشكل حافل منذ صعوده على خشبة المسرح، وذلك في بداية فقرته الغنائية التى قدم خلالها باقة من أجمل أغانية التى تفاعل معها الجمهور بصورة كبيرة.

وقال أحمد سعد للجمهور أثناء بدء الحفلة: «جيت من مصر بالحب والمباركة من كل المصريين لولي عهد الأردن سمو الأمير حسين بن عبدالله الثاني على زفافه على الآنسة رجوه خالد السيف في فرحه».

وقدم سعد الحفل بأغنية إيه اليوم الحلو ده و أغنية وسع وسع وسيرينا يادنيا وعليكي عيون وطلب منه الجمهور بإعادة غناء عليكي عيون مرة أخري.

ويستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفل الزفاف الملكي يوم 1 يونيو المقبل.

يذكر أن أحمد سعد قدم مؤخرا عددا من الحفلات داخل مصر والوطن العربي كان آخرها حفل غنائي ضخم بمدينة جدة بالمملكة السعودية مع الفنان محمد فؤاد.