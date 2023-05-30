وزير داخلية لبنان ينفي أن يكون خطف المواطن السعودي في بيروت عملية سياسية

نفى وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، أن تكون عملية خطف مواطن سعودي في بيروت سياسية وقال "لم يتأكد لنا أن العملية أهدافها سياسية".



وردا على سؤال لصحيفة "عكاظ" السعودية حول ما إذا كانت عملية خطف أحد المواطنين السعوديين يوم الأحد الموافق 28 مايو الجاري، سياسية والمقصود بذلك جهات حزبية معينة أو عملية فردية، قال مولوي في لقاء مع الصحيفة نشرته اليوم الثلاثاء، "لم يتأكد لنا أن العملية أهدافها سياسية، ولكننا سنتابع العملية بكل دقة وحرفية حتى نصل إلى كشف كل الملابسات ونضعها أمام الجميع بشفافية".



وأضاف مولوي: "نقوم بواجباتنا تجاه المواطنين والمقيمين على أرض لبنان ولن نسمح بتعريض أمن الأشقاء السعوديين في لبنان للخطر، وسنحاسب كل من يهدد علاقاتنا بالأشقاء العرب".



وعن الضمانات أو آلية تنفيذ هذه التطمينات قال مولوي: "كما قدمنا التطمينات في قضية الكبتاجون وقمنا بجهد كبير وتمكنا من إلقاء القبض وضبط كميات كبيرة من المخدرات كانت في طريقها إلى الخليج العربي والسعودية، اليوم نقوم بواجبنا من أجل حماية المواطن السعودي وكل المواطنين العرب على الأراضي اللبنانية".



وأعلنت السفارة السعودية في لبنان، في بيان على حسابها على "تويتر"، مساء أمس الاثنين، عن "تلقيها بلاغا من ذوي أحد المواطنين الذي فقد الاتصال به فجر يوم الأحد الموافق 28 مايو 2023".