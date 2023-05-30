 البنك المركزي العراقي يرفع احتياطياته من الذهب إلى نحو 133 طنا - بوابة الشروق
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البنك المركزي العراقي يرفع احتياطياته من الذهب إلى نحو 133 طنا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 10:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 10:40 ص

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، شراء كميات من الذهب تقارب 2.3 طن ليرتفع حجم احتياطياته من هذا المعدن إلى 132.74 طن محافظاً على تسلسله في المرتبة 30 عالميا.

وقال البنك، في بيان نشره اليوم، إن شراء العراق لهذا المعدن" جاء بهدف زيادة حيازاته من الذهب في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم" .

وذكر أن "الذهب يعدُّ من أهم مكونات الاحتياطات التي تحتفظ بها البنوك والمؤسسات المالية الدولية، إذ تعْمَد هذه البنوك والمؤسسات إلى زيادة احتياطياتها من هذا المعدن بصورة مستمرة، لما لهذا الإجراء من انعكاس إيجابي على الملاءة المالية لهذه المؤسسات والجدارة الائتمانية لدولها".

وكان البنك المركزي العراقي أعلن أن احتياطيات العراق من العملات الأجنبية تجاوزت 100 مليار دولار وهي أرقام غير مسبوقة في تاريخ البلاد.


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