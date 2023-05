السينما العالمية تنتعش بـ5 أفلام جديدة والإيرادات ترتفع 35%

* «الحورية الصغيرة» يطيح بـ«فاست إكس» بعد صدارة مؤقتة لإيرادات شباك التذاكر

* بن أفليك يخرج من القائمة بعد خيبات آمل متواصلة منذ طرح فيلمه «منوم»

* «جون ويك» يتذيل قائمة الـ«Top 10»

انتعشت السينما العالمية هذا الأسبوع بـ5 أفلام جديدة ساهمت فى ارتفاع إيرادات شباك التذاكر بنسبة 35%، عن الأسبوع الماضى، على رأسها فيلم المغامرة والخيال والفانتازيا «الحورية الصغيرة ــ The Little Mermaid» الذى أطاح خلال افتتاحيته، بالجزء العاشر من سلسلة أفلام «السرعة والغضب ــ The Fast & The Furious» للنجم العالمى فين ديزل، من على قمة شباك تذاكر السينما العالمية، بعد صدارة مؤقتة لسباق الإيرادات.

وحقق «الحورية الصغيرة» فى أول أسبوع من طرحه 117 مليون دولار و500 ألف، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 185 مليون دولار و800 ألف.

الفيلم من تأليف رون كليمنتس، وجين جولدمان، وديفيد ماجى، وجون ماسكر، وهانز كريستيان أندرسون، وإخراج روب مارشال، وبطولة هالى بيلى، وخافيير بارديم، وميليسا مكارثى، وأوكوافينا، وجونا هاور كينج، ودافيد ديجز، وجود أكووديكى، وجاكوب ترمبلى. وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الخيال، عندما توافق الحورية «آريل» على عرض محفوف بالمخاطر، حينما تذهب فى مغامرة على أمل التحول إلى إنسانة بشرية والفوز بقلب حبيبها الأمير «إيريك».

وجاء فى المركز الثانى الجزء العاشر من سلسلة «السرعة والغضب» والذى يحمل اسم «فاست إكس ــ Fast X»، فى ثانى أسبوع من طرحه، محققا 28 مليون دولار و690 ألفا، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 512 مليون دولار و931 ألفا.

الفيلم من تأليف جاستين لين، ودان مازياو، وجارى سكوت تومسون، وإخراج لويس لوترييه، وبطولة فين ديزل، وتشارليز ثيرون، وجايسون موموا، وميشيل رودريجيز، وريتا مورينو، وبرى لارسون، وهيلين ميرين، وناتلى إيمانويل، وجوردانا برويستير، وجيسون ستاثام، ومايكل روكر، وسكوت إيستوود، وسونج كانج، وتيريس جيبسون، وكاردى بى، ولوداكريس، ولويس دا سيلفا جونيور، وأمبير سيينا، وميراج جربيك، وآلان ريتشسون، ودواين جونسون، وميدو ووكر، ودانييلا ملكيور. وتدور أحداث العمل حول عودة «دانتى» ابن ملك المخدرات فى البرازيل «هيرنان رييس»، لينتقم من «دوم» وعائلته، بعدما دمروا إمبراطوريته واستولوا على ثروته خلال أحداث الجزء الخامس من السلسلة.

وواصلت أفلام كريس برات، تراجعها، حيث جاء الجزء الثالث من فيلم الأكشن والمغامرة والكوميديا «حراس المجرة ــ Guardians of the Galaxy»، فى المركز الثالث بالقائمة، محققا خلال رابع أسبوع من طرحه 25 مليون دولار و300 ألف، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 723 مليون دولار و496 ألفا.

الفيلم تأليف وإخراج جيمس جن، وبطولة كريس برات، وزوى سالدانا، وبرادلى كوبر، وديف باتيستا، وبوم كليمنتيف، وفين ديزل، وإليزابيث ديبيكى، وكارين جيلان، وويل بولتر، وسيلفستر ستالون، وشون جن، وتشوكوودى إيوجى، ومايكل روزنباوم، ودانييلا ملكيور، ونيكو سانتوس. وتبدأ أحداث الفيلم عند عودة حراس المجرة فى مغامرة أخيرة وختامية، ويتحتم عليهم تقديم العديد من التضحيات، وتجاوز ماضيهم وحماية المجرة.

فيما حل فيلم الأنيميشن والمغامرة «الأخوان سوبر ماريو ــ The Super Mario Bros Movie»، فى المركز الرابع، محققا خلال ثامن أسبوع من طرحه 8 ملايين دولار و330 ألفا، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا مليار دولار و278 ملايين و766 ألفا، ليصبح بذلك خامس أعلى أفلام «الأنيميشن» تحقيقا للإيرادات.

الفيلم تأليف ماثيو فوجل، وإخراج مايكل جيلينك، آرون هورفاث، وقام بالبطولة الصوتية فيه كريس برات، وتشارلى داى، وأنيا تايلور جوى، وجاك بلاك، وسيث روجان، وفريد أرميسين، وكيفن مايكل ريتشاردسون، وكيجان مايكل كاى، وتشارلز مارتنيه، وسباستيان مانيسكالو، وخارى بايتون، وإريك باوزا. وتدور أحداث الفيلم فى إطار من المغامرات والخيال، حيث يسافر «ماريو» عبر متاهة تحت الأرض رفقة شقيقه «لويجى»، ويخوضان العديد من المغامرات من أجل إنقاذ إحدى الأميرات.

واستطاعت 4 أفلام أن تنضم لقائمة الـ«Top 10» فى أول أسبوع من طرحها، حيث أتى فيلم الأكشن والكوميديا «الآلة ــ The Machine»، فى المركز الخامس، محققا 5 ملايين دولار و815 ألفا، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 8 ملايين دولار و864 ألفا.

الفيلم من تأليف سكوتى لاندز، وكيفين بيجيل، وإخراج بيتر أتينسيو، وبطولة مارك هاميل، ومارتن فورد، وجيمى تاترو، وستيفانى كورتزوبا، وبيرت كرايشر، وجيس جابور، وروبرت مايزر، وسيت سجوستراند، وإميلى تشايلد فيليرز، ومرسيدس دى لا كروز، وبراين كاسبى، وتى فاجنر، وميلوراد كابور، وريتا بيرنارد شو، وإيفا بابيتش. وتدور أحداث الفيلم حول تعرض «بيرت» ووالده للاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص، الذين تسبب «بيرت» منذ 20 عاما فى الظلم تجاههم خلال فترة الدراسة الجامعية بروسيا.

فيما جاء فيلم الكوميديا «عن أبى ــ About My Father»، فى المركز السادس، محققا 5 ملايين دولار و250 ألفا عالميا.

الفيلم من تأليف أوستن ايرل، وسباستيان مانيسكالو، وإخراج لورا تيروسو، وبطولة روبرت دى نيرو، وكيم كاترال، وليزلى بيب، وسباستيان مانيسكالو، وأندرس هولم، وديفيد راشى، وبريت داير. وتبدأ أحداث الفيلم عندما صارح «سباستيان» والده الإيطالى المهاجر الذى يتمتع بصفات محافظة لا تواكب التطور، بأنه ينوى التقدم للزواج من صديقته، حيث أصر الأب على إفساد عطلة الهالوين بينهما بعدد من الحوادث الكوميدية.

بينما حل فيلم الأكشن والإثارة «قندهار ــ Kandahar»، فى المركز السابع، محققا 3 ملايين دولار عالميا.

الفيلم من تأليف ميتشيل لافروتون، بصحبة مخرج العمل وريك رومان وو، وبطولة جيرارد باتلر، وتوم رايس هاريس، وعلى فضل، ونافيد نجبان، ونينا توسان وايت، وإلناز نوروزى، وأوليفيا ماى باريت، وحكيم جمعة، وباهادور فولادى، وفاسيليس كوكوالانى، وراى هاراتيان. وتدور أحداث الفيلم حول عميل سرى بالاستخبارات الأمريكية يدعى «توم هاريس»، يسافر رفقة مترجمه إلى أفغانستان، من أجل تنفيذ عملية سرية ولكنهما سرعان ما يهربان من القوات الخاصة هناك بعد فضح العملية.

كما يوجد فيلم الكوميديا والدراما «لقد جرحت مشاعرى ــ You Hurt My Feelings»، فى المركز الثامن، محققا مليون دولار و766 ألفا عالميا.

الفيلم من تأليف وإخراج نيكول هولوفسينر، وبطولة جوليا لوى دريفوس، وتوبياس مينزيس، وميكايلا واتكنس، وأريان مؤيد، وأوين تيج، وجينى برلين، وأمبير تيمبلين، وديفيد كروس. وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى درامى، حيث تنهار الحياة الزوجية لكاتبة روائية، حينما تتنصت على زوجها وتكتشف رأيه الحقيقى فى كتابها الأخير.

وهبط فيلم الكوميديا «نادى الكتاب: الفصل التالى ــ Book Club: The Next Chapter»، إلى المركز التاسع، فى ثالث أسبوع من طرحه، محققا مليون دولار و200 ألف، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 23 مليون دولار و12 ألفا.

الفيلم تأليف إيرين سيمز، بالاشتراك مع مخرج العمل بيل هولديرمان، ومن بطولة جين فوندا، ومارى ستينبورجين، وديان كيتون، وندون جونسون، وكانديس بيرجن، وأندى جارسيا، وكريج تى. نيلسون، وجيانكارلو جيانينى، وميزى أتوود. وتدور الأحداث حول 4 صديقات تسافرن إلى إيطاليا من أجل توسيع دائرة ناديهن للكتاب، ولكن سرعان ما تنكشف أسرار تؤدى إلى مغامرة فريدة.

وتذيل القائمة الجزء الرابع من فيلم الأكشن والإثارة والجريمة «جون ويك ــ John Wick»، فى الأسبوع العاشر من طرحه، محققا 639 ألف دولار، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 429 مليون دولار و528 ألفا.

الفيلم تأليف شاى هاتن، ومايكل فينش، وديريك كولستاد، وإخراج تشاد ستاهيلسكى، وبطولة كيانو ريفز، ودونى ين، وبيل سكارسجارد، ولورانس فيشبورن، وهيرويوكى سانادا، وشامير أندرسون، ولانس ريديك، ورينا سواياما، وسكوت أدكنز، وإيان ماكشين، وماركو زارور، وناتاليا تينا، وكلانسى براون، وماكو سان.

ويستكمل هذا الجزء صراع «جون» مع المجلس الأعلى، ويكتشف خلال الأحداث طريقة ستمكنه من القضاء على المجلس الأعلى واستعادة حريته، ويجد نفسه فى مواجهة مع عدو جديد تدفعه للشك حتى فى أصدقائه القدامى.