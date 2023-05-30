بريطانيا: أوكرانيا لديها حق مشروع في الدفاع عن نفسها خارج حدودها

أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في تصريحات له، أن أوكرانيا لديها حق مشروع في الدفاع عن نفسها ويمكنها استعراض القوة وراء حدودها.

وفي معرض رده على سؤال من مراسل قناة "سكاي نيوز" الإنجليزية، حول الهجوم الجوي باستخدام المسيرات الذي قامت به روسيا صباح اليوم الثلاثاء، و"أحقية كييف في مهاجمة الحدود الروسية"، قال إنه لن يتكهن بشأن طبيعة الهجوم.

ومع ذلك، فإن وزير الخارجية البريطاني، قال خلال حضور مؤتمر صحفي في إستونيا، إن كييف لديها حق مشروع في الدفاع عن نفسها.

وأوضح وزير الخارجية البريطاني، أن أوكرانيا لديها حق مشروع في القيام بذلك داخل حدودها بالطبع، ولكنها لديها الحق في استعراض قوتها خارج حدودها؛ من أجل تقويض قدرة روسيا على استعراض القوة داخل أوكرانيا".

ولفت الوزير البريطاني، إلى أن الأهداف العسكرية المشروعة خارج الحدود الأوكرانية تُعد جزء من دفاعها عن نفسها، موضحا أنه يجب علينا أن نعترف بذلك.