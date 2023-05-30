محافظ جنوب سيناء: طفرة تنموية خلال عامين بما يزيد عن 21 مليار جنيه

تشهد محافظة جنوب سيناء طفرة تنموية في كل المجالات، وتجلت هذه الطفرة خلال الفترة الأخيرة بعد أن استشعرها المواطنون في وجود العديد من المشروعات الترفيهية خاصة في المدن التي كانت محرومة من هذه المشروعات، وتطوير الطرق، والتوسع الزراعي من خلال إقامة التجمعات التنموية الزراعية، ومحطات تحلية، وتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وإقامة المنازل البدوية، وإقامة الجامعات والمدارس، وتطوير المستشفيات.

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه تم تطوير البنية التحتية بكل المدن، وإقامة مشروعات تنموية كبرى لخدمة المواطنين والقطاع السياحي، لكون المحافظة تعد سياحية في المقام الأول، ولكن كان الهدف من إقامة هذه المشروعات هي خدمة المواطنين في المقام الأول، ورفع المعناة عنهم، لذا كان على رأس هذه المشروعات هي تطوير قطاع التعليم الجامعي بإقامة جامعات أهلية مثل جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاث، وجامعة السويس الجاري إقامتها بمدينة أبورديس وهي جامعة حكومية.

وأوضح، في تصريح اليوم الثلاثاء، أنه جرى تطوير كل المستشفيات والوحدات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير شبكة الطرق الداخلية بكل المدن والدولية الرابطة بين المحافظة والمحافظات الأخرى، وإقامة 7 تجمعات تنموية زراعية سكنية، بجانب العديد من المشروعات الترفيهية بكافة مدن المحافظة، وغيرها من المشروعات الضخمة.

وأكد أنه جرى تنفيذ نحو 340 مشروعًا ضخمًا خلال الفترة من 2021 حتى 2023، بتكلفة تصل إلى 21 مليار و353,8 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات أحدثت طفرة حقيقية على أرض الواقع، وساهمت في تشجيع المستثمرين على الاستثمار بالمحافظة، مما ساهم في توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة وغيرها من المحافظات الأخرى.

وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري تضمنت استثمارات بقيمة 2,5 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية، و2 مليار جنيه لقطاع الإسكان، و1,9 مليار جنيه لإنشاء المرحلة الأولى من فرع جامعة السويس بمدينة أبورديس والتي تتضمن 4 كليات، و 659,6 مليون جنيه لصالح القطاع الصحي إلى جانب استكمال إنشاء مستشفى دهب المركزي بتكلفة 40 مليون جنيه، و593,8 مليون جنيه للقطاع الزراعة، و1,7 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بالمحافظة، و1,8 مليار لرصف طرق محلية، 60 مليون جنيه لمشروعات تحسين البيئة، و1,3 مليار جنيه لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

ولفت إلى أن عدد المشروعات التنموية للعام المالي الجاري بلغ 132 مشروعًا بواقع 70 مشروعًا تنمويًا بالقطاع البيئي، و44 مشروعًا في قطاع الاسكان، و18 مشروعًا في قطاع الصحة منها استكمال إنشاء مجمع الطور الطبي.