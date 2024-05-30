الحوثي: استهدفنا 10 سفن إسرائيلية وأمريكية وبريطانية في أسبوع

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الخميس، أنها استهدفت خلال الأسبوع الجاري 10 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل في البحار الأحمر والعربي والمتوسط، والمحيط الهندي.

وقال زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، خلال كلمة متلفزة، إن الجماعة "نفذت خلال الأسبوع الجاري عمليات مساندة لغزة بـ 27 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة بدون طيار، في البحرين الأحمر والعربي، والمحيط الهندي، وباتجاه البحر الأبيض المتوسط"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضح أن "10 من هذه العمليات استهدفت 10 سفن مرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني، وسفن تابعة لشركات (لم يذكرها) كسرت حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة"، مضيفا أن "إجمالي السفن المستهدفة منذ بداية عمليات الإسناد لغزة (في نوفمبر الماضي) بلغ 129 سفينة".

وأشار الحوثي إلى أن "العمليات مستمرة في إطار المرحلة الرابعة وستكون في تصاعد مستمر كما وكيفا".

وفي 3 مايو الجاري، أعلنت الجماعة بدء تنفيذ مرحلة رابعة من هجماتها التي بدأت في أكتوبر باستهداف مواقع جنوب إسرائيل بصواريخ وطائرات بدون طيار، ثم انتقلت إلى المرحلة الثانية في نوفمبر باستهداف سفن تتبع إسرائيل أو مرتبطة بها.