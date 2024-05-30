مديرية الصحة بالشرقية: حملة حقك تنظمي تقدم خدماتها لـ43981 منتفعة

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن فعاليات الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (حقك تنظمي) بالشرقية، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من 26 مايو إلى 6 يونيو 2024 على مرحلتين، تواصل تقديم خدماتها بجميع أنحاء المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن عدد المنتفعات من الحملة حتى الآن 43981 سيدة، وإجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة 32110 سيدة، بالإضافة إلى تقديم خدمات متابعة الحمل والفحص بالسونار والكشف الطبي على المرضى في تخصصات النساء والتوليد والباطنة والأطفال، حيث تستمر المرحلة الأولى من الحملة حتى 30 مايو الجاري، وتضم 10 إدارات صحية بالمحافظة، وهي: الزقازيق، القنايات، مشتول السوق، الحسينية، العاشر من رمضان، منشأة أبو عمر، بلبيس، القرين، ديرب نجم، منيا القمح.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن حملة حقك تنظمي تشمل خدمات تنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء، بالإضافة إلى الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال.

من جانبها، أوضحت الدكتورة عايدة عطية، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أن الحملة تستهدف تقديم خدماتها مجانا لجميع السيدات، مؤكدة أن المرحلة الأولى تقدم الخدمة من خلال 249 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، و15 عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلى المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة، وذلك بمشاركة 114 طبيب مدرب، و321 ممرضات، و506 رائدة ريفية ومثقفة سكانية.

وأشار محمود عبدالفتاح، مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، إلى أن المرحلة الثانية من الحملة تنطلق خلال الفترة من 2 إلى 6 يونيو 2024، وذلك في 9 إدارات صحية، وهي: صان الحجر، أولاد صقر، كفر صقر، ههيا، أبو كبير، فاقوس، الإبراهيمية، أبو حماد، الصالحية الجديدة.