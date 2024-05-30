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مرتجي: الخطيب تحمل ما لا يتحمله بشر

محمود عيسى
نشر في: الخميس 30 مايو 2024 - 1:49 ص | آخر تحديث: الخميس 30 مايو 2024 - 1:49 ص

أشاد خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، بالدور الذي يقوم به محمود الخطيب في قيادة القلعة الحمراء لمواصلة الزعامة المحلية والقارية في كرة القدم ومختلف الألعاب الجماعية والفردية.

صرح مرتجي خلال حواره على قناة أون تايم سبورتس الفضائية:" الخطيب يعمل في خدمة النادي الأهلي لأكثر من 16 ساعة يوميًا".

أضاف:" الخطيب تحمل ما لم يتحمله بشر في سبيل خدمة النادي".

وحقق النادي الأهلي إنجازًا تاريخيًا بتتويجه بطلًا لدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على الترجي الرياضي التونسي في المباراة النهائية للبطولة.


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