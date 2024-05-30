قوات الاحتلال الإسرائيلية تنسف مبان سكنية شرق رفح الفلسطينية

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية نسفت عددا من المباني السكنية شرق رفح الفلسطينية، كما استهدفت بالقصف المدفعي وإطلاق النار منطقة تل زعرب غرب المدينة.

واستشهد 7 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون بجروح، بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفاد مراسل الوكالة، بأن 4 مواطنين استشهدوا وأصيب 15 آخرين بجروح، جراء قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل يعود لعائلة زقوت بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي حي تل الهوا غرب مدينة غزة، استشهد 3 مواطنين برصاص قناصة جيش الاحتلال في شارع 8 ومحيط الكلية الجامعية، كما استهدف الاحتلال بالقصف المدفعي عدد من منازل المواطنين.

كما قصفت دبابات الاحتلال بالقذائف المدفعية وإطلاق النار المناطق الجنوبية لحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36171 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 81420 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض