تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم الخميس، من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية المكلف علي باقري كني.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، والتطورات الإقليمية والدولية.

وفي وقت سابق، التقى الرئيس بشار الأسد في طهران بالمرشد الإيراني علي الخامنئي، لتعزيته في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

وأكد الأسد، أن الرئيس رئيسي كان يحمل في عقله ووجدانه مصلحة الشعب الإيراني الصديق، ويحمل أيضاً في قلبه مكانة رفيعة لسورية وشعبها، مستمراً في النهج الثابت الذي يجمع البلدين والشعبين الصديقين.

كما التقى بالرئيس المكلّف محمد مخبر، وقدّم له التعازي في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي والوزير حسين أمير عبد اللهيان، مؤكداً الثقة الكبيرة بقدرة إيران قيادةً وشعباً على تجاوز هذه الحادثة الأليمة والاستمرار بمكانتها ودورها على المستويين الإقليمي والدولي.

وشدد الرئيسان الأسد ومخبر على عمق العلاقة الاستراتيجية التي تربط بين سورية وإيران، وأن تلك العلاقة تقوم على مبادئ أساسها الكرامة والسيادة واحترام المصالح المشتركة للدول والشعوب، مؤكدين المضي في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ولا سيما الاقتصادية منها.