الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى

قال الجيش الكوري الجنوبي اليوم الخميس إن كوريا الشمالية أطلقت نحو 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى في بحر الشرق.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها رصدت المركبات الطائرة التي يفترض أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى أطلقت من منطقة سونان في بيونج يانج عند الساعة 0614 صباحا باتجاه بحر الشرق. ولم تقدم مزيدا من التفاصيل، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.



وقالت هيئة الأركان المشتركة في رسالة نصية للصحفيين: "عزز جيشنا المراقبة واليقظة ضد عمليات الإطلاق الإضافية ، بينما شارك عن كثب المعلومات المتعلقة بالصواريخ الباليستية الكورية الشمالية مع السلطات الأمريكية واليابانية".

وجاءت عمليات إطلاق النار بعد أن فشلت كوريا الشمالية في محاولة لإطلاق قمر اصطناعي تجسس عسكري ثان يوم الاثنين حيث انفجر الصاروخ الفضائي الذي يحمل القمر الصناعي خلال رحلة المرحلة الأولى بعد وقت قصير من الإقلاع.

وتمثل عمليات الإطلاق الأخيرة أول إطلاق من قبل بيونج يانج لصاروخ باليستي منذ 17 مايو، عندما اختبرت صواريخ باليستية تكتيكية مجهزة بما وصفته بنظام ملاحة "مستقل" جديد، يعتبر صواريخ باليستية قصيرة المدى.