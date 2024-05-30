اشتباكات جديدة خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في برلين

اندلعت اشتباكات عنيفة مجددا بين الشرطة الألمانية ومتظاهرين مؤيدين للفلسطينيين، خلال مسيرة في برلين.

وبحسب مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، وقع شجار بالأيدي عندما عمدت قوات الأمن إلى تفريق المظاهرة في شارع "زونيناليه" مساء أمس الأربعاء. كما تم استخدام مدفع مياه كرادع. واحتجزت الشرطة عددا من المتظاهرين.

ولم تدل الشرطة من جانبها حتى صباح اليوم الخميس بأي بيانات عن أعمال عنف أو اعتقالات أو إصابات محتملة لأفرادها خلال المظاهرة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة مساء أمس إن المظاهرة كانت أكبر من المتوقع، حيث بلغ عدد المشاركين فيها حوالي 1400 شخص. ووفقا للشرطة، تم في الأساس تسجيل مشاركة حوالي 1000 شخص.

وبدأت المسيرة الاحتجاجية في ميدان "أورانينبلاتس"، وتحركت نحو ميدان "هيرمانبلاتس". ومن بين الشعارات التي رددها المتظاهرون "فلسطين حرة" و"إسرائيل قاتلة الأطفال".

وكانت مظاهرة أخرى مؤيدة للفلسطينيين في حي نويكولن ببرلين قد تصاعدت أيضا مساء أمس الأول الثلاثاء، حيث تم مهاجمة أفراد الشرطة بالحجارة والزجاجات في أحيان متفرقة. وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه تم أيضا إشعال ألعاب نارية. ووفقا للشرطة، شارك في تلك المظاهرة حوالي 850 شخصا.

وفي النهاية فرقت قوات الأمن المظاهرة في نقطة التوقف الأخيرة بميدان "هيرمانبلاتس" في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء. ووفقا للشرطة، تم بدء إجراءات جنائية في 19 حالة بتهمة الاعتداء الجسدي على موظفين مكلفين بإنفاذ القانون ومقاومتهم، وأيضا باتهامات تتعلق بتكدير السلم العام، والتسبب في إصابات جسدية بالغة، والإضرار بالممتلكات، والقذف، واستخدام رموز "منظمات مخالفة للدستورية وإرهابية".