زيمير بيوميت تعتزم إعادة شرء أسهم بملياري دولار

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أعلنت شركة الأجهزة الطبية الأمريكية زيمير بيوميت هولدنجز موافقة مجلس إدارتها على برنامج جديد لإعادة شراء أسهمها العامة بما يصل إلى ملياري دولار.

وقدمت زيمير خلال "يوم المستثمرين 2024" أمس خطتها طويلة المدى للفترة من 2024 إلى 2027 وتتضمن تحقيق نمو في الإيرادات المجمعة بنحو 5% سنويا مع تثبيت سعر الصرف وتحقيق معدل في نمو أرباح السهم الواحد بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بما يعادل 5ر1 مرة على الأقل من معدل نمو الإيرادات.

كما تتوقع نمو تدفقاتها النقدية الحرة بأكثر من معدل نمو أرباح السهم الواحد بمقدار نقطة مئوية واحدة على الأقل.

كما أعلنت زيمير إتمام الشراكة مع سي.بي.آر.إي جروب لتطوير وتجهيز مراكز جراحة عظام متنقلة في الولايات المتحدة.