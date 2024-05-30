 خالد جلال ينعى والدة وزيرة الثقافة - بوابة الشروق
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خالد جلال ينعى والدة وزيرة الثقافة


نشر في: الخميس 30 مايو 2024 - 11:38 م | آخر تحديث: الخميس 30 مايو 2024 - 11:38 م

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والقائم بأعمال البيت الفني للمسرح، السيدة نوال محمد أحمد والدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، التى رحلت عن عالمنا اليوم الخميس.

وأعرب المخرج خالد جلال، عن خالص عزائه للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وللأسرة الكريمة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته وغفرانه ويرزقها الفردوس الأعلى، ويلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.

يذكر أن صلاة الجنازة ستقام غدًا عقب صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والعزاء يوم الأحد الموافق 2 يونيو المقبل، بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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