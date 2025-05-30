روسيا تشن هجوما بمسيرات يستهدف خاركيف شرقي أوكرانيا

أفادت السلطات الأوكرانية في وقت مبكر من اليوم الجمعة أن الجيش الروسي شن هجوما واسع النطاق بمسيرات على مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا.

وكتب الحاكم العسكري أوليه سينيهوبوف على تليجرام أن ثمانية أشخاص على الأقل أصيبوا في الهجوم، بينهم مراهقان.

وقال العمدة إيجور تيريخوف إن الهجوم، الذي شارك فيه ما لا يقل عن ثماني مسيرات قتالية، استهدف "مؤسسة بلدية"، دون تقديم المزيد من التفاصيل. وأضاف أن حريقا كبيرا اندلع في مقر الشركة.

ويكثف الجيش الروسي هجماته على المدن الأوكرانية الكبرى منذ عدة أسابيع، حيث يتحمل المدنيون العبء الأكبر من العنف، الذي بدأ في فبراير/شباط 2022، عندما شنت روسيا غزوا واسع النطاق على أوكرانيا.