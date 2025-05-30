غدا بدء امتحانات الشهادة الإعدادية

تبدأ غدا السبت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بجميع المحافظات، وتعقد الامتحانات على مستوى المحافظة.

وتعقد الاختبارات نظام البوكليت بواقع 4 نماذج امتحانية متفقة في عدد الأسئلة ومواصفات الاختبار على مستوى كل محافظة ومختلفة في ترتيب أسئلة الامتحان.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن البوكليت يهدف لتقليل فرص الغش من خلال توزيع الأسئلة على أكثر من ورقة، ما يصعب تسريبها على عكس تركيز جميع الأسئلة في ورقة واحدة أو ورقتين يسهل تصويرها وتسريبها ويوفر على الطالب الوقت لنقل الأسئلة من ورقة الأسئلة إلى ورقة الإجابة بل تتم الإجابة على الأسئلة في نفس الورقة ويتيح المرونة الكافية لزيادة عدد الأسئلة المقالية أو تقليلها حسب طبيعة كل مادة كما يتيح للطالب الإجابة على كل سؤال في حدود المساحة المتاحة للإجابة عليه عقب السؤال بلا إفراط أو تفريط و يمكن من خلاله بسهولة إثبات حالات الغش في الامتحانات من خلال مقارنة إجابات الطلاب في نفس الامتحان.

وأكدت وضع الأسئلة وفق مواصفات الورقة الامتحانية التي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في كل مادة، من خلال الموجهين العموم بالمديريات التعليمية.

وشددت الوزارة على منع استخدام الموبايل داخل اللجان سواء للطلاب أو المعلمين، مع ضرورة التصدى لمحاولات الغش الإلكتروني وتصوير الأسئلة والأجوبة ونشرها على صفحات الغش، مؤكدة أهمية معاقبة اي طالب يثبت تورطه في عملية الغش الإلكتروني وحرمانه من الامتحان حسب العقوبة المقررة والتى تصل لحد الحرمان عامين من الامتحانات.

وانتهت المديريات التعليمية من تجهيز اللجان لاستقبال الطلاب، وتعليق أرقام جلوس الطلاب وكشوف المناداة داخل كل مدرسة تعقد فيها وإجراء أعمال الصيانة البسيطة.