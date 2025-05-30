محافظ أسيوط يتوعد الجزارين المخالفين: لا تهاون مع لحوم فاسدة في عيد الأضحى

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أنه لا تهاون في مواجهة الجزارين الذين يعرضون لحوما وأضاحي غير صالحة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان متابعة من الوحدات المحلية ومديرية الطب البيطري ومديرية التموين ومباحث التموين لمراقبة اللحوم المعروضة والتأكد من صلاحيتها.

وفي السياق ذاته، أعلن المحافظ عن فتح جميع المجازر الحكومية البالغ عددها 29 مجزرًا أمام المواطنين مجانًا خلال أيام العيد، لإجراء عمليات الذبح تحت إشراف بيطري كامل، وبالكشف المجاني، مؤكدًا أن الذبح يتم وفقًا لأعلى المعايير الصحية، وذلك في إطار خطة الدولة للحد من الذبح العشوائي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة اللحوم المخصصة للاستهلاك الآدمي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بتوفير خدمات بيطرية متكاملة خلال موسم الأضاحي.

وأشار المحافظ إلى تلقيه تقريرًا من الدكتور جمال سيد، مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، يؤكد الانتهاء من أعمال الصيانة والتطهير بجميع المجازر الحكومية، والتأكد من جاهزيتها من حيث النظافة وتوفر المياه ومستلزمات التعقيم والأختام البيطرية الرسمية. كما تم رفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى، مع إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر خلال فترة العيد لضمان تواجدهم الدائم ومتابعة عمليات الذبح والكشف البيطري على اللحوم.

وشدد المحافظ على تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بمديرية الطب البيطري وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات البيطرية على مستوى المحافظة، وذلك على مدار 24 ساعة، من خلال الأرقام التالية: (088/2055467 – 2055468 – 2055469)، لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو حالات طارئة.

ودعا المحافظ المواطنين إلى الالتزام بالذبح داخل المجازر الحكومية، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، حفاظًا على المظهر الحضاري والصحة العامة، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأطباء البيطريون والعاملون بالمجازر خلال هذا الموسم، ومتمنيًا لأهالي المحافظة عيد أضحى مباركًا يعود على الجميع بالخير واليمن والبركات.