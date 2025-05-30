الاجتماع الدوري الـ61 للاتحادات العربية المتخصصة يقر آلية للمساهمة في إغاثة غزة

شارك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، في الاجتماع الدوري الواحد والستين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة ضمن نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بحضور سكرتير ثالث عُلا عامر الجعب.

وقد عرض السفير العكلوك أمام أكثر من 80 اتحادًا مجتمعة الخطة الفلسطينية للإغاثة والتعافي المبكر، إلى جانب الخطة العربية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية. ودعا القطاع الخاص العربي لتحمل مسؤولياته في دعم بقاء وصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وإغاثته جراء جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها منذ أكثر من 20 شهرًا.

كما اعتمد الاجتماع تشكيل لجنة من الاتحادات العربية المتخصصة لدراسة سبل وآليات مساهمة هذه الاتحادات والقطاع الخاص العربي في دعم صمود وبقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، من خلال تنفيذ خطة الحكومة الفلسطينية للإغاثة والتعافي المبكر، والخطة العربية الإسلامية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية.

بالإضافة إلى ذلك، دُعيت الاتحادات العربية والقطاع الخاص العربي للمساهمة في دعم صندوق فلسطين لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وذلك لتقديم الدعم في المجالات الصحية والصناعية والاجتماعية، وكفالة أبناء الشهداء، من خلال التنسيق بين الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية.