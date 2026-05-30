مباحثات عسكرية بين لبنان وإسرائيل في البنتاجون تمهد لجولة تفاوض جديدة

انتهت جولة المباحثات العسكرية بين لبنان وإسرائيل، في وقت متأخر الجمعة، بعد اجتماع استمر أكثر من 9 ساعات داخل مقر وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» غرب العاصمة واشنطن.

وانعقد اللقاء الأمني بين وفدين عسكريين يضمان ضباطا من الجانبين اللبناني والإسرائيلي في مقر البنتاجون، استباقا لجولة مفاوضات جديدة بين بيروت وتل أبيب الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وسبق أن عقد الجانبان اللبناني والإسرائيلي 3 جولات محادثات في العاصمة الأمريكية، في 14 و23 أبريل الماضي، والجولة الأخيرة في 14 و15 مايو الجاري، في إطار مسار تفاوضي ترعاه واشنطن.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بينها قناتا «الجديد» و«إم تي في»، بأن السفارة اللبنانية في واشنطن ستعقد، السبت، جلسة تقييم ومراجعة لما جرى في المفاوضات الأمنية.

ونقلت قناة «إم تي في» عن مصدر أمريكي أن إسرائيل عرضت خلال المفاوضات خرائط ومعلومات استخباراتية عن مواقع تقول إنها مرتبطة بحزب الله، فيما يتصدر ملف المسيّرات الهجومية النقاشات.

وفي هذا السياق، أفادت قناة «الجديد»، نقلا عن مصادر عسكرية لبنانية، بأن إسرائيل تطلب «تطبيعا أمنيا»، لكن هذا الأمر مرفوض من جهة لبنان، لأن أي قرار من هذا النوع هو قرار سياسي وليس عسكريا.