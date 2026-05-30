لبنان: 11 شهيدا و8 جرحى في غارات لجيش الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، استشهاد 11 شخصا بينهم مسعف، وإصابة 8 آخرين، في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت، الجمعة، عدة بلدات في قضاء صور جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، إن غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة معروب بقضاء صور، الجمعة، أدت إلى سقوط 4 شهداء، بينهم مسعف، و5 جرحى بينهم مسعف آخر.

وأضافت أن غارة أخرى على بلدة العباسية بقضاء صور، أدت إلى سقوط 3 شهداء، أحدهم سوري الجنسية، وجريح.

كما أسفرت غارة ثالثة على بلدة طيردبا بالمنطقة ذاتها عن سقوط 4 شهداء وجريحين.

ويأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو المقبل.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قد قال، الخميس، إن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مدينتي صور والنبطية جنوبي البلاد، وما يرافقها من تدمير للمعالم التاريخية وتهديدات للسكان، ترقى إلى «العقاب الجماعي» الذي تدينه القوانين والأعراف الدولية.