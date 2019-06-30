مستقبل وطن بكفرالشيخ يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

هنأ حزب مستقبل وطن بكفرالشيخ الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأصدرت أمانة الحزب بالمحافظة برئاسة المهندس فوزي الرفاعي الأمين العام، بيانًا أكدت فيه أن ذكرى 30 يونيو ستظل عالقة في أذهان الشعب المصري، بأنها الثورة المجيدة التي انحاز فيها جيش مصر العظيم بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشرطة الوطنية الباسلة للإرادة الشعبية الرافضة لحكم الجماعة الإرهابية التي حاولت تمزيق وتفريق الوطن وتشتيت ابنائه وتقسيم أراضيه.

وتابع: "فجاءت ثورة يونيو الشعبية لتطيح بآمال وأحلام الجماعة في ظل تماسك الشعب ومؤسسات الدولة خلف القيادة السياسية الحكيمة حتى تم اجتياز فترة من أصعب الفترات التي مرت على الشعب المصري طوال تاريخه والعبور إلى عصر التقدم والبناء والتنمية وطالب البيان أبناء المحافظة والشعب المصري العظيم بالتكاتف والتلاحم خلف القيادة السياسية لاستكمال الإنجازات والمشروعات العملاقة التي بدأت بعد ثورة يونيو المجيدة".