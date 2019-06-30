إنقاذ 90 سائحا بعد أن تقطعت بهم السبل في منطقة جبلية في باكستان

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أنقذ مسؤولو إنقاذ 90 سائحا، تقطعت بهم السبل لمدة عشر ساعات داخل عربات معلقة "تلفريك" في مدينة مري الباكستانية، طبقا لما ذكرته شبكة "جيو" التلفزيونية الباكستانية اليوم الأحد.

ولم يكن لدى السياح طعام ولا ماء.

وكان السياح يستمتعون -مساء أمس السبت- بمشاهد من المنطقة الجبلية، على متن عربات التلفريك، عندما أسفرت رياح قوية عن خروج حبل السيارات عن مساره.

وكانت السيارات الـ12 جميعها معلقة في الهواء.

وبعد توقف سقوط الأمطار وانحسار الرياح القوية، بدأت عملية إنقاذ وتم إنقاذ السياح.

وقالت الإدارة إنه تم تعليق خدمة سيارات التلفريك.

وذكر مساعد مفوض مدينة مري إنه سيتم إجراء تحقيق عن سبب استمرار تشغيل السيارات المعلقة وسيتم فرض إجراءات مشددة ضد هؤلاء الذين عرضوا حياة أشخاص للخطر.