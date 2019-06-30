ثمنت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، الإجراءات التنظيمية الخاصة بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، مؤكدة أن الأمور تسير بشكل متميز للغاية ولم يتم رصد أية سلبيات على الإطلاق سواء من خلال عمليات تسجيل بطاقات المشجع مرورا بعمليات دخول الملاعب والخروج منها.

وأكد أشرف رشاد، أن اللجنة تتابع على مدار الساعة مع الجهات المعنية أوضاع الجماهير المصاحبة لمنتخباتهم والتسهيلات المقدمة لهم، وكذلك الأمور الخاصة بعمليات التنقل بين ملاعب التدريب وأوضاع الإقامة داخل الفنادق، مشيرا إلى أن هناك حالة إشادة ورضاء عامة بين جميع الفرق المشاركة.

وأضاف رئيس اللجنة، أنه يثق تمام الثقة في خروج البطولة بشكل حضاري يعكس حجم ما تحقق من نجاحات منذ حفل الافتتاح مرورا بدور المجموعات، مشيدا بالروح الرياضية للاعبين والأجهزة الفنية للمنتخبات المشاركة وكذلك الجماهير المصرية التي أثبتت رقيها ورفع وعيها الثقافي الرياضي وجاهزيتها للعودة للمحافل الرياضية المحلية.

وتابع: "البطولة حققت جزء كبير من أهدافها وعززت التقارب والتكامل بين دول القارة وخصوصا التكامل العربي حيث شاهدنا أعلام الدول العربية بجانب بعضها البعض راسمة لوحة فنية تشجيعية لدعم ومؤازرة منتخباتهم الشقيقة في جميع المباريات التي خاضوها، ولكن لا يزال أمام البطولة الكثير والكثير من المكتسبات لتحقيقه، ونتمنى أن تمتلأ المدرجات عن آخرها بجميع المباريات".