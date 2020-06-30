ليتوانيا وألمانيا توقعان اتفاقية للتعاون الدفاعي

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وقعت ليتوانيا وألمانيا اليوم الثلاثاء اتفاقية للتعاون في مجال الدفاع.

وأعلنت وزارة الدفاع الليتوانية في فيلنيوس أن الاتفاقية تشكل الأساس القانوني لنشر جنود من البلدين التابعين لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في البلد الآخر، وهي تعد تكملة للائحة القوات التابعة للحلف.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل فيتاوتاس اومبراساس، نائب وزير الدفاع، وماتياس زون، السفير الألماني في فيلنيوس.

وذكرت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت بناء على مبادرة من الجانب الألماني.

يُذكر أن ليتوانيا لم تكن قد أبرمت مثل هذه الاتفاقية حتى الآن سوى مع الولايات المتحدة.

ويقود الجيش الألماني كتيبة للناتو في الدولة الواقعة على بحر البلطيق وذلك في إطار تعزيز الحلف لحماية جناحه الشرقي في أوروبا.

كما تعد ألمانيا شريكا مهما في تجهيز وتحديث الجيش الليتواني الذي يستخدم التجهيزات وأنظمة الأسلحة الألمانية.

وتقع ليتوانيا على حدود جيب كاليننجراد الروسي، ما يجعلها تشعر بقلق على أمنها في الأزمة الأوكرانية.

ونُقِل عن اومبراساس قوله في بيان إن " ألمانيا هي الحليف والداعم الأهم للاستقرار والأمن في أوروبا".