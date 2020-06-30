السيطرة على حريق بمستشفى خاص للولادة في الإسكندرية

تمكنت 3 سيارات إطفاء، تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، تحت إشراف العميد جمال ياسين، مدير الإدارة، مساء الاثنين، من السيطرة على حريق نشب في مستشفى أجيال الخاص للولادة، كائن في منطقة رشدي، شرقي المحافظة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد اندلاع حريق داخل مستشفى خاص، دون إعلان وقوع ضحايا أو مصابين، وحتى كتابة تلك السطور.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف، إلى موقع الحريق، تم السيطرة عليه، وقطع التيار الكهربائي عن المستشفى، وذلك بالتزامن مع إخلائه من المرضى؛ لحين اكتمال عملية الإطفاء والتبريد.

وكشف الفحص الأولي أن الحريق، وقع بسبب حدوث ماسِ كهربائي في أحد الغرف بالمستشفى وتم إنقاذ طفلين كانا داخل حضانات الأطفال حديثي الولادة، فيما لا زال مصير طفل ثالث مجهولًا.

وفقا لمصدر أمني، فقد تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

يُذكر، أن حريقًا وقعّ، فجر أمس الاثنين، في مستشفى البدراوي الخاص، وأسفر عن مصرع 7 مرضى، نتيجة اختناقهم دون حروق، وإصابة 9 آخرين.

فيما نشب حريق ثالث في المكتبة المركزية لجامعة الإسكندرية، إثر حدوث ماسٍ كهربائي بالكابل الموصل لها من غرفة الكهرباء، دون وقوع ضحايا أو مصابين.