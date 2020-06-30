لبنان: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 1778

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، إلى 1778 إصابة بعد تسجيل 33 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، فيما استقر عدد الوفيات عند 34.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، حول مستجدات فيروس "كورونا" أنه تم خلال 24 ساعة المنصرمة تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا 27 منها من بين المقيمبن، و6 من بين الوافدين اللبنانيين ما يرفع عدد الإصابات إلى 1778 إصابة منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة المنصرمة ليستقر عدد الوفيات عند 34 منذ 21 فيراير الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة6 حالات، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1183 .

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومدد التعبئة العامة حتى 5 يوليو المقبل ضمناً، على أن يعاد فتح مطار بيروت الدولي في بداية نفس الشهر .

وكان وزير الداخلية أصدر في 20 يونيو الحالي مذكرة سمح بموجبها بفتح الملاهي والنوادي الليلية وصالات وقاعات المناسبات الاجتماعية والمخيمات الصيفية الخارجية للأطفال والأسواق الشعبية ومراكز ألعاب الأنترنت والحدائق العامة.

وأبقت المذكرة مدينة الملاهي وصالات ألعاب الأطفال والمسارح ودور السينما مقفلة.